Son dakika haber! KIRIKKALE - Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü - Haberler

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Son dakika haber! KIRIKKALE - Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, N.K. arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Mithat T'nin (71) Seyifli köyündeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. yanında getirdiği tüfekle Mithat T'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mithat T. ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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