Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü (2) - Haberler

Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü (2)
ŞÜPHELİ YAKALANDIKırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Seyifli köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Mithat Tokay'ı (71) tüfekle vurarak öldüren Nurettin K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Keskin'in Çalış köyünde kaçtığı araçla birlikte yakalandı.
KIRIKKALE (DHA) - ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Seyifli köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Mithat Tokay'ı (71) tüfekle vurarak öldüren Nurettin K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Keskin'in Çalış köyünde kaçtığı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Burak Can/KIRIKKALE,
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel