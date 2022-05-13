Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü - Haberler

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Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Mithat Tokay (71), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Nurettin K. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Mithat Tokay (71), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Nurettin K. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Keskin ilçesi Seyifli köyünde meydana geldi. Nurettin K., aralarında arazi anlaşmazlığı olan Mithat Tokay ile evinin önünde buluşup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin K., yanında bulunan tüfekle Mithat Tokay'a ateş açıp kaçtı. Tokay, tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tokay, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tokay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nurettin K.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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