Kırıkkale'de Aranan Firari Suçlu Yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan D.U., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale'de 2 ayrı suçtan hakkında 22 yıl 3 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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