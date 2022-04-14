Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 10 gün ile 2 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan Y.K, K.P, M.Ü, B.D, K.K, M.Ö, R.İ, M.D. ve K.P. ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title