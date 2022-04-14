Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 10 gün ile 2 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan Y.K, K.P, M.Ü, B.D, K.K, M.Ö, R.İ, M.D. ve K.P. ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.