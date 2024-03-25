Kırıkkale'de Aranan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 18-24 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 91 zanlı hakkında yasal işlem yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı.

Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.