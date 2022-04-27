Kırıkkale'de aranan 17'si hükümlü 25 kişi yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de aranan 17'si hükümlü 25 kişi yakalandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de aranan 17'si hükümlü 25 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 17'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 17'si hükümlü 25 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 15 gün ile 16 yıl 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler C.G, S.E, Y.B, İ.G.N, O.A, B.S, C.T, Z.Ç, O.O, H.D, D.A, M.T, K.B, R.A, Ö.F.B, F.G. ve S.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli de gözaltına alındı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Haberler

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