Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 gün ile 13 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan H.S.Y, H.D, E.K, B.T, A.A, M.Y, D.D, F.M, L.S, H.E. ve B.A. ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Haberler

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