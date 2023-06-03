Kırıkkale'de araç park etme kavgasında bir kişi tabancayla yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı. İddiaya göre, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda araç park etme yüzünden O.Y. ile Ö.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ö.B, üzerindeki tabanca ile O.Y'ye ateş etti. Şüpheli Ö.B, polis tarafından gözaltına alındı.