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Kırıkkale'de araç park etme kavgasında bir kişi tabancayla yaralandı

Kırıkkale'de araç park etme kavgasında bir kişi tabancayla yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı. İddiaya göre, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda araç park etme yüzünden O.Y. ile Ö.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ö.B, üzerindeki tabanca ile O.Y'ye ateş etti. Şüpheli Ö.B, polis tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda araç park etme yüzünden O.Y. ile Ö.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.B, üzerindeki tabanca ile O.Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurularak yaralanan O.Y, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Ö.B, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel

Atatürk Bulvarı Kırıkkale Tragger Güncel Haberler

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