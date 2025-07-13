Kırıkkale'de Araç Kurşunlama Olayında 5 Tutuklama

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Kırıkkale'de meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı, bunlardan 5'i tutuklandı. Firari zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kırıkkale'de meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan kişileri takip ederek araçlarına silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olayın şüphelileri olduğu belirlenen C.A. (20), S.A. (22), F.A. (43), E.A. (30), İ.A. (54), F.A. (21), S.A. (19) ve V.A'yı (33) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. ve S.A. savcılıktan, F.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, firari zanlı V.A. (32) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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