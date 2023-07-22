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Kırıkkale'de Apartmanda Çıkan Yangında Anne ve 3 Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

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Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda apartman sakinleri tahliye edildi.

Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dairede yaşayan ve dumandan etkilenen anne Nurten Ö. (33) ile çocukları Elifnur (8), Hiranur (6) ve Rumeysanur (3) itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından apartman sakinleri tahliye edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

İstiklal Caddesi Kırıkkale Güncel Haberler

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