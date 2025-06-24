Kırıkkale'de Apartman Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Apartman Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. Yangın, şarjda bulunan bir telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları tahliye ederek yangını kontrol altına aldı.

Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

Binadan çıkan dumanı gören çevredekiler, yangın tüpleriyle müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Kısa sürede apartmanı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen ve evde büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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