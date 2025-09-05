Kırıkkale'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

KIRIKKALE'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.