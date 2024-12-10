Kırıkkale'de Amcasının Oğlu Tarafından Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan M.P, sol ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırıkkale'de amcasının oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
İddiaya göre N.P, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta karşılaştığı amcasının oğlu M.P'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sol ayağından yaralanan M.P, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.