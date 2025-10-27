Kırıkkale'de Alkollü Eğlencede Havaya Ateş Açan 24 Kişiye Adli İşlem

KIRIKKALE'de, alkollü eğlence sırasında havaya ateş eden ve polis ekiplerine mukavemet gösteren 3'ü kamu görevlisi 24 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde, Ahılı köyü Ömerli mevkisinde meydana geldi. Müstakil evin bahçesinde alkollü eğlence düzenleyen kişilerin havaya ateş ettiği yönündeki ihbarlar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kamu personeli Y.E.Ç.'nin havaya ateş ettiği tabancayı poşete koyup araziye attığı belirlendi. Bölgede arama yapan polislere, evdekiler engel olmaya çalıştı. Arbede nedeniyle bölgeye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, mukavemet gösteren 3'ü kamu görevlisi, 24 şüpheli etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada 1'i çalıntı 4 tabanca, 4 şarjör ve 32 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezinde ifadeleri alınan 24 şüpheli serbest bırakılırken; 'Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından haklarında adli işlem başlatıldı.