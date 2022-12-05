KIRIKKALE'DE AKARYAKIT TANKERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ ÖLDÜ
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KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü Satılmış Cesur (50) hayatını kaybetti.
KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü Satılmış Cesur (50) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 8'inci kilometresinde Arpalık Çukuru mevkisinde meydana geldi. Satılmış Cesur yönetimindeki 34 DNZ 0566 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Satılmış Cesur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesur'un cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.