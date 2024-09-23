Kırıkkale'de Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi
Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, esnaf ve sanatkarlar bir araya geldi. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve yılın Ahisi seçilen Yusuf Ersan ödüllendirildi.
Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, SGK İl Müdürü Hüseyin Akturan, yılın Ahisi seçilen Yusuf Ersan, oda başkanları ve esnaf katıldı.
Heyet, daha sonra Vali Mehmet Makas'ı ziyaret ederek kutlamalar hakkında bilgi verdi.