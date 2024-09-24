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Kırıkkale'de Ahilik Haftası Kutlandı

Kırıkkale'de Ahilik Haftası Kutlandı
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Kırıkkale'de Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde esnafın toplumdaki rolü vurgulandı ve 'Yılın Ahisi', 'yılın kalfası' ve 'yılın çırağı' ödülleri sahiplerini buldu.

Kırıkkale'de Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, esnaf temsilcileri ile öğrenciler, mehter takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesinden İl Müftülüğü Konferans Salonu önüne kadar yürüdü.

Makas, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, esnafın toplumun kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Türk-İslam kültüründe her şeyin insanlığa adalet ve hoşgörü getirmek, insanı aslolan hayata hazırlamak adına kurulduğunu aktaran Makas, "Devlet anlayışında da ilimde de ticarette de bu böyledir. Hedef hep ötelere hazırlanmaktır. Biz Kırıkkale esnafımızdan razıyız, Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Önal da Ahiliğin, toplumun köklü değerlerini temsil eden, kardeşliği, dürüstlüğü ve yardımlaşmayı esas alan bir miras olduğuna dikkati çekti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cebeci ise 37. Ahilik Haftası kutlamalarının hayırlı olmasını diledi.

Doç. Dr. Kayhan Atik tarafından "Ahilik Teşkilatının Fonksiyonları" konulu konferansın verildiği programda, "Ahilik" tiyatrosu sergilendi.

"Yılın Ahisi" Yusuf Ersan, "yılın kalfası" Ali Uyanık ve "yılın çırağı" Mine Bilge Kesici'ye cübbe giydirilip şet kuşatıldığı tören, Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergisinin gezilmesiyle devam etti.

Ahilik pilavı ikramının yapıldığı törene, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, protokol üyeleri, esnaf ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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