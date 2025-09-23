Kırıkkale'de Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale'de Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, esnaf temsilcileri ve öğrenciler, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Mehmet Makas, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ahiliğin temelinde İslam'ın, imanın, Türk medeniyetinin ve Türklüğün tüm şartlarının bulunduğunu söyledi.

Esnafın, kendi sermayesini riske eden ve toplumu ayakta tutmak için sac ayaklarının en önemlisini oluşturan bir kitle olduğunu vurgulayan Makas, "Bizim canımız, ciğerimiz. Allah varlıklarını daim etsin." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Önal da Ahiliğin miras bıraktığı dürüstlük, kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü değerleriyle hareket eden esnafların, Kırıkkale'nin geleceği açısından en büyük güvenceleri olduğunu dile getirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci ise Anadolu'nun manevi mimarı, esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin koyduğu kuralların sadece Türkiye'de değil, dünyada da kabul gördüğüne dikkati çekti.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir de kökleri yüzyıllar öncesine dayanan Ahilik kültürünün doğruluğu, kardeşliği, paylaşmayı ve helal kazancı esas alan kadim bir miras olduğunu kaydetti.

"Yılın Ahisi" Hasan Karakulak, "yılın kalfası" Kerem Akyön ve "yılın çırağı" Betül Sultan Aktan'a cübbe giydirilip şet kuşatıldığı törende, öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergisinin gezilmesiyle devam eden program, Ahilik pilavı ikramının ardından sona erdi.