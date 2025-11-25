Haberler

Kırıkkale'de Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kardeş Tutuklandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de, tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren Y.S. tutuklandı. Olay, iki kardeş arasında çıkan kavgada yaşandı. Şüpheli, ağabeyinin kendisini tahrik ettiğini iddia ederek pişman olmadığını söyledi.

Kırıkkale'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde dün ağabeyi Ali S'yi (47) bıçaklayarak öldüren Y.S'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, zaman zaman tartıştıkları ağabeyinin olay sırasında da kendisini tahrik ettiğini, ardından üzerindeki bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan bıçakladığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Olay

Ali S. ile kardeşi Y.S. arasında dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi bıçakla yaralamış, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
