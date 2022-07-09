Kırıkkale'de acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu - Haberler

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Kırıkkale'de acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu

KIRIKKALE'de, hastanelerin acil servislerinde, kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

KIRIKKALE'de, hastanelerin acil servislerinde, kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Bayram namazının ardından bölge halkı, kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Kesim sırasında pek çok kişi bıçakla yaralandı. Sabah saatlerinden itibaren hastanelerin acil servislerine el, kol ve bacaklarından bıçak yarası alanlar gelmeye başladı. Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran kişiler, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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