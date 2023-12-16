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Kırıkkale'de 986 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 986 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 986 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir araçta arama yaptı.

Y.B. ve C.B'nin bulunduğu araçta gerçekleştirilen aramada, 986 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. hakimlikçe tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Narkotik Haberler

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