Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de yapılan operasyonda 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi. 8 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.