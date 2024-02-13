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Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan operasyonda 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi. 8 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kırıkkale Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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