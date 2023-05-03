Kırıkkale'de 96 kulübe 2 milyon 25 bin lira destek sağlanacak

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca 96 kulübe 2 milyon 25 bin lira nakdi destek ve malzeme yardımda bulunulacak.

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca 96 kulübe 2 milyon 25 bin lira nakdi destek ve malzeme yardımda bulunulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Şehit Ramazan Akçadağ Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanlığınca bugün tüm Türkiye'de eşzamanlı 2023 bütçesinden spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Kırıkkale'de 96 kulübe 2 milyon 25 bin liralık nakdi destek sağlanacağını anlatan Güneş, "Aynı zamanda kulüplerimize malzeme desteği de sağlayacağız. Bakanlığımızın belirlediği malzemelerimizi kulüplerimize ulaştıracağız. İlimizin her bir gencine ve çocuğuna daha fazla imkan sunabilmek için tüm gayretimizle çalışacağız. Bu ülkenin, devletin çocuklarına sahip çıktıkları için kulüp başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin halk oyunu gösterisinin ardından Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve protokol üyeleri sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.