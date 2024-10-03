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Kırıkkale'de 9 Gündür Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'de 9 Gündür Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 25 Eylül'de kaybolan 47 yaşındaki S.G.Y'yi arama çalışmaları, köy çevresindeki dağlık alanlarda sürüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede detaylı aramalar gerçekleştiriyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 9 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki dağlık alanlarda sürüyor.

Bölgedeki kayalıkların bulunduğu alanlarda arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, henüz bir ize rastlamadı.

S.G.Y'nin köyde 9 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Çelebi Güncel Eylül Yaşam AFAD Suç

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