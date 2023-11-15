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Kırıkkale'de 87 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir haftada 87 araç trafikten men edildi. İl genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 11 bin 517 araç denetlendi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren araçlar da bulunuyordu.