Kırıkkale'de 86 Yaşındaki Cinsel İstismar Hükümlüsü Yakalandı
Kırıkkale'de, cinsel istismar suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki M.S. yakalandı. Emniyet ekipleri aranan hükümlüyü kent merkezinde tespit ederek cezaevine teslim etti.
Kırıkkale'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel