Haberler

17 ayrı suçtan 80 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kırıkkale'de yakalandı

17 ayrı suçtan 80 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kırıkkale'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de, hakkında 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Y.Y. adlı kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, vergi usul kanununa muhalefetten aranan A.S. da gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de hakkında 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, hakkında 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Y. (30) adlı kadın ile hakkında 'Vergi Usul Kanuna Muhalefet' suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.S. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim