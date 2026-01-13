17 ayrı suçtan 80 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kırıkkale'de yakalandı

KIRIKKALE'de hakkında 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, hakkında 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Y. (30) adlı kadın ile hakkında 'Vergi Usul Kanuna Muhalefet' suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.S. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.