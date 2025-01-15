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Kırıkkale'de 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.P. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yahşihan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. (20) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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