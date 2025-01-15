Kırıkkale'de 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.P. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yahşihan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. (20) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel