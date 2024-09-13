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Kırıkkale'de 8 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, F.K'ye ait araçta yapılan aramada 8 bin dolu makaron bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 8 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

F.K'ye ait araçta yapılan aramada 8 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Makaron Güncel Polis Suç

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