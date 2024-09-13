Kırıkkale'de 8 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 8 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

F.K'ye ait araçta yapılan aramada 8 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.