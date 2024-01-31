Kırıkkale'de 77 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 77 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 735 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 77 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 77 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 735 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 77 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.