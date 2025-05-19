Kırıkkale'de 7 Katlı Apartmanda Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı

Kırıkkale'de 7 Katlı Apartmanda Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı. Yangın bodrum katta başladı ve hızla yayıldı. Yatalak hastalar da dahil olmak üzere birçok kişi duman nedeniyle kurtarılmak zorunda kaldı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 7 katlı apartmanda çıkan yangında, mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yalıtım malzemelerine sıçradı. Yangın sırasında apartmanda bulunan ve yatalak hasta olan F.İ. ile K.Ş., İ.E., E.B., A.Y., M.E., M.G., İ.G., O.K.ve H.K. mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, apartman boşluğundaki duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan M.G., İ.G., O.K. ve H.K., itfaiye merdiveniyle balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen yatalak hasta F.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

Trump son anda programı değiştirdi, önce Zelenski ile görüştü
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kansere yakalan Joe Biden'dan ilk mesaj
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.