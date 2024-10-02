Kırıkkale'de 7 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince 7 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri F.G.Ç'nin elinde taşıdığı poşetlerde 7 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.