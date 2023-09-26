Kırıkkale'de 650 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak alkol satışı ve üretimi yapan bir şahsın evinde 650 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 650 litre kaçak şarap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol satışı ve üretimi yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İmirli köyünde kaçak alkol yaptığı tespit edilen M.Ç.'nin (53) evine operasyon düzenleyen jandarma, aramalar sırasında variller içerisine konulmuş 650 litre şarap ile bir miktar şarap yapımında kullanılan maya ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE