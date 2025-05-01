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Kırıkkale'de 57 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 57 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda hakkında 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.G. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk Y.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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