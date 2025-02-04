Kırıkkale'de 5 Yıllık Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, hırsızlık suçundan 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Yahşihan ilçesinde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu (22) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.