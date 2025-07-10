Kırıkkale'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan İ.B. (38), M.V.Ö. (25), E.Ş. (39), İ.Ş. (47) ve A.D. (27) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.