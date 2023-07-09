Kırıkkale'de 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de gün içerisinde meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazaların olduğu noktalarda hasar ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.