Kırıkkale'de 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kırıkkale'de gün içerisinde meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazaların olduğu bölgelerde trafik sıkışıklığı yaşandı.
KIRIKKALE'de, gün içerisinde meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Ankara- Kırıkkale karayolu Kalecik kavşağında, H.O.G. yönetimindeki 06 DKL 902 plakalı hafif ticari araç, T.G.'nin kullandığı 37 BD 400 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Aynı kavşakta E.K. idaresindeki 06 T 1946 plakalı taksi ile A.Ü'. yönetimindeki MKR 1156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan 1 kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.Kırıkkale- Ankara karayolu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınında E.Ç. idaresindeki 38 FL 941 plakalı hafif ticari araç ile Ş.D. yönetimindeki 06 CVY 353 otomobil ve H.S. kontrolündeki 06 YSJ 18 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen 7 araçlı zincirleme kazada ise hasar ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Kırıkkale-Kulu karayolu cezaevi kavşağında da C.S. idaresindeki 71 FH 421 plakalı hafif ticari araç ile A.K.'nin kontrolündeki 06 JP 803 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kazalarda yaralanan toplam 8 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.