Kırıkkale'de 462 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan 462 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 462 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramada, D.B. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 462 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan D.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE