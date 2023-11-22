Kırıkkale'de 404 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 404 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 404 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 404 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel