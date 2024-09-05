Kırıkkale'de 400 Gram Esrar ve 6 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin evinde 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir bulundu. Zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekiplerince 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.T'nin (33) Karaahmetli köyündeki bağ evinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine evde arama yaptı.
Aramada ev ve eklentilerinde 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.