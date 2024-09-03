Kırıkkale'de 40 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince 40 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreste 40 bin boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.G. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.