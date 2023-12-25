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Kırıkkale'de 4 Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 2 bin 606 kişi ve 265 araç sorgulandı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 131 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 127'si hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonlarda, 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 2 bin 606 kişi ve 265 araç sorgulandı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kırıkkale Aralık Hırsızlık Adliye Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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