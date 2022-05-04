Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişi balık etinden zehirlendi

KIRIKKALE'de, aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin, Kızılırmak Nehrinde tutulan balıklardan yediği belirlendi.

Çalılıöz Mahallesi Halide Edip Caddesi'nde oturan Şarlayan ailesinden 9 kişi, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Asiye (14), Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54), gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 kişinin akşam yemeğinde Kızılırmak Nehrinde tutulan balıkları yediği öğrenildi. Genel durumları iyi olduğu belirtilen aile, hastanede gözlem altına alındı.