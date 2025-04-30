Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıl 1 ay ile 4 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan B.A. (45), G.A. (42), S.Ç. (68) ve H.Ç. (37) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.