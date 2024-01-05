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Kırıkkale'de 4 Bin 900 Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve şarjör de bulundu. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Aralık - 4 Ocak'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 4 bin 900 dolu makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırıkkale Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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