Kırıkkale'de 4 Bin 900 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Aralık - 4 Ocak'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 4 bin 900 dolu makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.