Kırıkkale'de 4 Bin 100 Adet İçi Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 100 adet içi dolu makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 4 bin 100 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli şahıs F.K.'nın da bulunduğu araçta arama yapıldı. Polis, 205 pakette bulunan toplamda 4 bin 100 adet içi dolu makarona el koydu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE