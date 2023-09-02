Kırıkkale'de 36 Kilogram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında 36 kilogram skunk maddesi bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

- 43 ilin geçiş güzergahında uyuşturucuya geçit yok: Hassas burun 'Adam' 36 kilogram 'Skunk' buldu

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de narkotik köpeği ile denetim yapan polis, şüphe üzerine durdurduğu bir aracın bagajındaki koliden 36 kilogram "Skunk" maddesi ele geçirdi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde denetimler yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan denetimde, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Kokuya duyarlı dedektör köpek "Adam"ın, aracın bagaj bölümündeki bezle kaplı kutuya tepki verdi. Çok sayıda paketin olduğu kutuyu açan polis, toplamda 36 kilogram "Skunk" maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.