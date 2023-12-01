Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 gözaltı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

- Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'kaçakçılık' suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın kaçak akaryakıt bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsa ait, Yenimahalle Mahallesi'ndeki depoda arama yapıldı. Aramada variller içerisinde 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K. gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Suç Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title