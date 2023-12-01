Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

- Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'kaçakçılık' suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın kaçak akaryakıt bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsa ait, Yenimahalle Mahallesi'ndeki depoda arama yapıldı. Aramada variller içerisinde 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K. gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.